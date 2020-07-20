Логотип для автозапчастей. Также брендбук по этому логотипу, пример https://yadi.sk/i/5d7g6AzcyFSV2w Присылайте цены, сроки и кейсы в лс
Логотип
Нужен дизайн для Жилого комплекса.
Заявки фрилансеров
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