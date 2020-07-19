обтравка около 15 персонажей в Full HD работа должна быть выполнена в prores с альфа каналом c минимальным сжатием, каждый персонаж 3-4 сек, оплата по приему каждого персонажа
Сделать 7 Srt файлов из текста и подогнать к видео
Есть 7 роликов на ютубе, около 50 минут. Нужно сделать файлы субтитров (7 шт.) чтобы можно было загрузить их к видео.
Видео для примера: https://www.youtube.com/watch?v=yR17BgK8LfE
Исходник текст такого формата:
______________________________________________
0:06 срыв и неудобного положения
0:20 все ок, безопасный срыв
______________________________________________
Нужно привести в формат srt и длительность эпизодов выставить согласно видео. Т.е. эти 2 эпизода выглядеть должны вот так внутри srt файла -
1
00:00:00,000 --> 00:00:06,000
Срыв из неудобного положения
2
00:00:11,000 --> 00:00:24,000
Все ок, безопасный срыв
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