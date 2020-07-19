Сделать 7 Srt файлов из текста и подогнать к видео

Есть 7 роликов на ютубе, около 50 минут. Нужно сделать файлы субтитров (7 шт.) чтобы можно было загрузить их к видео.

Видео для примера: https://www.youtube.com/watch?v=yR17BgK8LfE

Исходник текст такого формата:

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0:06 срыв и неудобного положения

0:20 все ок, безопасный срыв

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Нужно привести в формат srt и длительность эпизодов выставить согласно видео. Т.е. эти 2 эпизода выглядеть должны вот так внутри srt файла -

1

00:00:00,000 --> 00:00:06,000

Срыв из неудобного положения

2

00:00:11,000 --> 00:00:24,000

Все ок, безопасный срыв