Мы Digarson.ru – конструктор интернет магазинов в мессенджерах и инстаграм.

Мы ищем специалиста по видеоконтенту, который может записывать видео со своим участием достойного качества (свет, звук, фон, монтаж)

Нам нужны обучающие кейсы, уроки по работе с нашим сервисом.

Мы ждем, что вы:

- умеете четко формулировать мысли и объяснять сложные вещи простым языком

- сможет быстро разобраться в нашем продукте

Референс: https://www.youtube.com/watch?v=7rPng20sJps&t=9s

В течение месяца нужно записать порядка 30 видео роликов продолжительностью 15-20 минут. Бюджет 60 000. Оплачиваем за каждый ролик 2000 руб.

В ответе на задачу обязательно прикладывайте ссылки на ваши видео.