обтравка около 15 персонажей в Full HD работа должна быть выполнена в prores с альфа каналом c минимальным сжатием, каждый персонаж 3-4 сек, оплата по приему каждого персонажа
Ищем специалиста по видеоконтенту
Мы Digarson.ru – конструктор интернет магазинов в мессенджерах и инстаграм.
Мы ищем специалиста по видеоконтенту, который может записывать видео со своим участием достойного качества (свет, звук, фон, монтаж)
Нам нужны обучающие кейсы, уроки по работе с нашим сервисом.
Мы ждем, что вы:
- умеете четко формулировать мысли и объяснять сложные вещи простым языком
- сможет быстро разобраться в нашем продукте
Референс: https://www.youtube.com/watch?v=7rPng20sJps&t=9s
В течение месяца нужно записать порядка 30 видео роликов продолжительностью 15-20 минут. Бюджет 60 000. Оплачиваем за каждый ролик 2000 руб.
В ответе на задачу обязательно прикладывайте ссылки на ваши видео.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть 7 роликов на ютубе, около 50 минут. Нужно сделать файлы субтитров (7 шт.) чтобы можно было загрузить их к видео. Видео для примера: https://www.youtube.com/watch?v=yR17BgK8LfE Исходник текст такого формата: ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется 4 видео по 4 часа (примерно). Нужно сделать запись экрана с видео со звуком, без лишних полей и загрузить на youtube канал. Предлагайте цену и сроки выполнения.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $1200
Заблокировали ютуб канал в январе 2020 года. На канале 3022 авторских видео которые делал сам, с 2013 года. Вложил уйму времени и сил. примерно 45 000 подписчиков. Никогда не было проблем с авторским правом (так ...Видеомонтаж85 заявокЗакрыт5 лет назад
нужно смонтировать видео ,сделать более смешным, у кого хорошее чувство юмора думаю сумеют вставить в видео смешные скрины или видосы, а так же попытаться сделать видео на весь формат экранаВидеомонтаж28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Нужен ролик, подробное ТЗ вышлю на почтуВидеомонтаж29 заявокЗакрыт5 лет назад
- $300
Требуется видеомонтажер в команду, который будет делать монтаж видеороликов в стиле, как на этом видео - https://youtu.be/-HLJu0yw_QQВидеомонтаж70 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Необходимо смонтировать семейную лавстори 5-7 для пары ко дню празднования серебряной свадьбы. Есть 2 сцены с речью мужа и жены, рассказывают о знакомстве и кое-какие моменты жизни, их прогулка с детьми и еще кое-какие кадры, ...Видеомонтаж26 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется добавить не простые видео-спецэффекты в простое видео. Скрипт видео: Мужчины (3-5) в зеленых масках (для экрана) разговаривают между собой и их маски сначала серого цвета, когда разговор закончился их маски стали цвета флага ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $140
Нужно создать рисованный видео ролик на тему услуг, предложить сценарий ( до 1 мин.). У компании > 30 преимуществ (на сайте), при создании сценария нужно сделать упор на главное. Также ролик должен быть составлен так, ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад