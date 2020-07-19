Ищем специалиста по видеоконтенту

$850
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок800 просмотров

Мы Digarson.ru – конструктор интернет магазинов в мессенджерах и инстаграм.

Мы ищем специалиста по видеоконтенту, который может записывать видео со своим участием достойного качества (свет, звук, фон, монтаж)

Нам нужны обучающие кейсы, уроки по работе с нашим сервисом.

Мы ждем, что вы:

- умеете четко формулировать мысли и объяснять сложные вещи простым языком

- сможет быстро разобраться в нашем продукте

Референс: https://www.youtube.com/watch?v=7rPng20sJps&t=9s

В течение месяца нужно записать порядка 30 видео роликов продолжительностью 15-20 минут. Бюджет 60 000. Оплачиваем за каждый ролик 2000 руб.

В ответе на задачу обязательно прикладывайте ссылки на ваши видео. 

5 лет назад
guest_1595178242683
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
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Иван
 
24 года
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Марк
 
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Модейру
 
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3 года назад
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Виталий
 
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Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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