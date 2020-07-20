Создать видео о работе сайта

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Закрыт13 заявок453 просмотра

Сайт сервис площадка (на подобии веблансера)

Нужно сделать видео о работе сайта с озвучкой. После просмотра видео, пользователь должен понимать, как ему работать на сайте.

Видео должно быть с музыкой (на фоне), интересным и увлекательным - не скучным.

+Понадобится видео-реклама о нашем сервисе.

Все подробности в личных сообщениях или по аудио,видео-конференции.

5 лет назад
yamax1840
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