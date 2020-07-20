Создать романтический видеоролик.

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  2. Видеомонтаж
Закрыт57 заявок680 просмотров

Составить ролик длиной до минуты. Самое главное, что бы это было романтично. Видео/фото предоставляю, а уже использовать в каком порядке ваша инициатива. Более подробно в лс. 

5 лет назад
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