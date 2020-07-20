Монтаж свадебного видео (клип 3-5 мин.+фильм)

$30
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Закрыт72 заявки953 просмотра

Типичная среднестатистическая свадьба. Классический монтаж, ничего сверх сложного. Допускается две серии правок.

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