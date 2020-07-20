обтравка около 15 персонажей в Full HD работа должна быть выполнена в prores с альфа каналом c минимальным сжатием, каждый персонаж 3-4 сек, оплата по приему каждого персонажа
Снять и смонтировать рекламный ролик для Автосервиса (Киев, Украина)
Необходимо снять (для начала 1) рекламный ролик для автосервиса. Продолжительность около 1-2 минут. Идея, локация, "актеры" есть. В будущем есть желание обновить контент на сайте, рекламу и т.д. Заказ не разовый. Жду предложений
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