Снять и смонтировать рекламный ролик для Автосервиса (Киев, Украина)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки421 просмотр

Необходимо снять (для начала 1) рекламный ролик для автосервиса. Продолжительность около 1-2 минут. Идея, локация, "актеры" есть. В будущем есть желание обновить контент на сайте, рекламу и т.д. Заказ не разовый. Жду предложений 

5 лет назад
guest_15852282175065
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
36 лет
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Владимир
 
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3 года назад
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