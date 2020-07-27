https://www.weblancer.net/projects/videomontazh-41/snyat-i-ozvuchit-video-devushki-s-horoshim-proiznosheniem-na-anglijskom-1055690/ Добрый день, хочу предложить вам выполнить эту работу
Сделать Call To Action в Видео
Друзья, кто нибудь из вас может сделать похожий Call To Action как на этом Видео? https://www.youtube.com/watch?v=QyH9dS758dY (концовку видео)
Фотографии и тексты предоставим.
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