Видеомонтаж

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  2. Видеомонтаж
Закрыт29 заявок741 просмотр

Необходимо:

1) создать рекламный ролик;

2) полный монтаж видео по ТЗ для компании;

3) выполнить мелкие задачи: склейка, нарезка фрагментов, блюр различных элементов на фрагменте видео;

4) сложный монтаж : моушн-дизайн, элементы графики;

5) ретушь и обработка фотографий;

Если вы считаете, что способны хорошо делать что-либо из списка, просим откликнуться , и указать что готовы выполнить  продемонстрировать свое портфолио и указать примерные цены на свои работы.

Спасибо!

5 лет назад
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