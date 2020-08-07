amalsargsyan

Креативный стиль это уникальный продукт только для вас.

Мы стремимся предоставить вам лучший продукт, уделяя особое внимание индивидуальности, скорости и качеству.

Мы слушаем. Мы советуем. Мы проектируем. Все вместе. Наш успех измеряется результатами, наиболее важным из которых является отношение наших клиентов к своему опыту работы с нами.

Наш приоритет - сделать так, чтобы вы чувствовали себя непринужденно и ценили. Мы потратили большую часть нашего времени на разработку исключительных продуктов, и за это время мы поняли, что успех зависит от совместного подхода и отношений, которые мы строим с нашими клиентами. Мы слушаем, знакомимся с вами и вашим бизнесом и стремимся понять все, чего вы хотите достичь. В конце концов, это не о нас, а о вас.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

2. Предоплата не возвращается.

3. В проектах с бюджетом более $3,000 оплата разделяется на несколько этапов

4. Работаем 6 дней в неделю, выходной воскресенье.

5. В сети бываем с 11:00 по 20:00 по Московскому времени

6. В любых проектах работаем только с техническим заданием (далее Т3)

7. После получения ТЗ, согласования сроков и стоимости - работа до последнего пикселя делается по Т3. Никакие изменения и дополнения в Т3 до окончания проекта не принимаются.

8. Все дополнения, изменения и новые возможности за рамки Т3 обсуждаются отдельно.

9. Проект считается завершенным после сдачи заказчику конечного варианта.

10. Проверить всю функциональность принятого продукта осуществляется в течении 3-5 дней с момента сдачи проекта, за исключения проекты большего объема, проверка которой требует большего времени.

11. При выявлении ошибок, багов и прочих неполадок на сайте в течении 3-х месяцев, после сдачи проекта, исправляем бесплатно! Если после нас никто другой не редактировал исходный код сайт.

12. Не гарантируем бесперебойную работу проекта, если после нас в нем делали изменения другие разработчики.