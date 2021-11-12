Иван Калыгин IvanKalyginIvanKalygin
23 годаРоссия/Архангельск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер с 3-х летним опытом работы. Имею образование режиссера. Седалю работу быстро, качественно и со вкусом!)
Занимаюсь видеомонтажом в программе Adobe Premier Pro и Adobe After Effects. Делаю разноплановые видеоролики (реклама, влоги, блоги, клипы и др.) Делая видео, учитываю сегодняшние тренды и потребности клиента
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Кадры решают ВСЁ!119 просмотров
- Garden Crowd86 просмотров
- Arkhangelsk Blues 2020104 просмотра
- КОЛЛАБ ГОДА: 5nizza-Ты кидал (feat. Джентельмены у97 просмотров
- СушиРай73 просмотра
- Отбивка на форум71 просмотр
- Демо открытия фестиваля Будущее Поморья67 просмотров
- Свадьба Алена+Евгений Арх76 просмотров
- В память о земляках, погибших в Чеченской войне65 просмотров
- Дорога жизни...66 просмотров
- Минувших лет живая память...67 просмотров
- Продажа недвижимости75 просмотров