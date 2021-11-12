Видеомонтажер с 3-х летним опытом работы. Имею образование режиссера. Седалю работу быстро, качественно и со вкусом!)

Занимаюсь видеомонтажом в программе Adobe Premier Pro и Adobe After Effects. Делаю разноплановые видеоролики (реклама, влоги, блоги, клипы и др.) Делая видео, учитываю сегодняшние тренды и потребности клиента