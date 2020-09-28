Видеомонтаж, обработка фото, ретушь

В данный момент получаю образование во Владимирском государственном университете им. А. Г. и Н. Г. Столетовых по специальности "Учитель русского языка и литературы".

Имею большой опыт работы в фото-индустрии, профессионально обрабатываю фотографии в Adobe Photoshop (ретушь, обтравка, цветокоррекция, художественная обработка фото). Также есть опыт создания дизайна афиш, плакатов, обложек и т.п. с нуля.

Имею большой опыт работы в индустрии видео, в частности, видео-монтаж в программе Sony Vegas. Примеры видео-работ:

> https://www.youtube.com/watch?v=KkklSTAJd1Q

> https://www.youtube.com/watch?v=sa_eafqqCl8

> https://vk.com/videos90117546?section=album_1