Ответственный человек и перфекционист. Из своей работы выжимаю полный максимум, а мой уровень владения я считаю любительским, но мне есть куда расти.

Я уже давно практикую свои навыки в фото\видеоредакторах, мне это интересно, и где-то даже получается очень хорошо. Фотошопом я занимаюсь мало, но навыки на уровне любителя есть однозначно, с монтажем видео работаю больше, часто делал различные мувики по играм и так же работал с хромокеем\цветокором и прочим. Есть большое желание развиваться и дальше в этой сфере, но своих исходников\видеоматериалов у меня нет, поэтому будет хорошим вариантом помогать вам, в то время как вы поможете мне. Так как к работе я отношусь ответственно и стараюсь каждый момент полировать до идеала, я считаю себя хорошим вариантом для сотрудничества.