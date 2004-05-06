Веб-Дизайнер
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь созданием и веб-дизайном сайтов.
Я всегда на связи, соблюдаю дедлайны. Создам для вас сайт , все подключу и передам вам готовый продукт!
Срок работы: от 2 до 4 дней, в зависимости от сложности сайта.
Цены:
-лендинг от 500 руб
-многостраничный от 600 руб
-интернет магазин от 500 руб
-одностраничный сайт визитка от 300 руб
Почему так дёшево? Обман или ужасные сайты? Нет! Все проще чем вы думаете , я люблю то чем я занимаюсь и всегда вкладываю в свою работу частичку себя!
Как я работаю:
☑ Изучаю вашу целевую аудиторию и анализирую конкурентов
☑Создаю прототип
☑ Делаю дизайн
☑ Собираю сайт
☑ Подключаю все необходимое, адаптирую и настраиваю.
За примерами моих работ обращайтесь в лс
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