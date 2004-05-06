Веб-Дизайнер

Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь созданием и веб-дизайном сайтов.

Я всегда на связи, соблюдаю дедлайны. Создам для вас сайт , все подключу и передам вам готовый продукт!

Срок работы: от 2 до 4 дней, в зависимости от сложности сайта.

Цены:

-лендинг от 500 руб

-многостраничный от 600 руб

-интернет магазин от 500 руб

-одностраничный сайт визитка от 300 руб

Почему так дёшево? Обман или ужасные сайты? Нет! Все проще чем вы думаете , я люблю то чем я занимаюсь и всегда вкладываю в свою работу частичку себя!

Как я работаю:

☑ Изучаю вашу целевую аудиторию и анализирую конкурентов

☑Создаю прототип

☑ Делаю дизайн

☑ Собираю сайт

☑ Подключаю все необходимое, адаптирую и настраиваю.

За примерами моих работ обращайтесь в лс