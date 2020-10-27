MaryGraymm

Ответственность, креативность, качество!

Доброго времени суток!

Меня зовут Мария, и по образованию я - режиссёр, а этот значит, что легко могу придумать красивый текст, интересный сценарий (по всем законам композиции), а также буду рада приступить к съёмки креативных (!) видеороликов, озвучиванию и монтажу. Еще хочу отметить, что работаю копирайтером более двух лет и при этом имею некоторые достижения (звания эксперта). Могу написать все: от объёмных сценариев до маленьких рекламных текстов. Пишу без воды, конкретно, но если пожелает заказчик, то легко добавлю метафоры и сравнения.

Люблю свою профессию, поэтому в каждое выполненное задание буду вкладывать частичку своей души.