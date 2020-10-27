MaryGraymm

Мария MaryGraymm

 
24 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Ответственность, креативность, качество!

Доброго времени суток!

Меня зовут Мария, и по образованию я - режиссёр, а этот значит, что легко могу придумать красивый текст, интересный сценарий (по всем законам композиции), а также буду рада приступить к съёмки креативных (!) видеороликов, озвучиванию и монтажу. Еще хочу отметить, что работаю копирайтером более двух лет и при этом имею некоторые достижения (звания эксперта). Могу написать все: от объёмных сценариев до маленьких рекламных текстов. Пишу без воды, конкретно, но если пожелает заказчик, то легко добавлю метафоры и сравнения.

Люблю свою профессию, поэтому в каждое выполненное задание буду вкладывать частичку своей души.

Отзывы заказчиков
Irina20M
Ирина 
39 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
$3
10 баллов
3 года назад
Написание статей для сайта
Ответственный исполнитель, приятно работать!
Отличный, вежливый заказчик! Оплата всегда производится без задержек, темы работ интересные. Очень приятно работать.
Ответный отзыв