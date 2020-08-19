Junior Motion Designer
adobe premiere
adobe after effects
adobe photoshop
adobe illustrator
sony vegas pro
little bit of cinema 4d and blender
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно , дешево ! Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Заказчик предоставил грамотно сформулированные тз, если возникали вопросы - оперативно отвечал, оплата в срок. Рекомендую.
$10
9 баллов
3 года назад
Всё хорошо, сделал видео по тз, своевременно внес правки, советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Дал четкое тз, объяснил то, что было непонятно, оплата пришла в срок. Рекомендую к сотрудничеству.