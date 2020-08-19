marblemvm

Олег marblemvm

 
24 годаУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Junior Motion Designer

adobe premiere 

adobe after effects

adobe photoshop

adobe illustrator

sony vegas pro

little bit of cinema 4d and blender

IllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_15981768830538
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Сделать рекламный ролик для сайта рулетки csgo
Быстро и качественно , дешево ! Рекомендую !!!
Заказчик предоставил грамотно сформулированные тз, если возникали вопросы - оперативно отвечал, оплата в срок. Рекомендую.
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guest_15978458402964
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
3 года назад
Монтаж 1-2минутного видео
Всё хорошо, сделал видео по тз, своевременно внес правки, советую к сотрудничеству.
Дал четкое тз, объяснил то, что было непонятно, оплата пришла в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
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