Видеомонтаж роликов (быстро и в срок)

Занимаюсь видеосъемкой и монтажом видео. По всем вопросам можете писать в вайбер или звонить. 099-629-2800

Монтаж любой сложности, репортажная, свадебная, детские праздники, корпоративы, клипы и др. Так же съемка видео с экрана и на камеры в городе Запорожье и по Украине. Все работы выполняются в сроки оговоренные с заказчиком.

Заинтересован в выполнении вашего заказа, все что ранее снимал и монтировал можно посмотреть тут https://www.youtube.com/user/linvideozp

Работаю в Final Cut Pro X