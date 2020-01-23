batl3a

Антон Фитисов batl3a

 
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро. Точно. Как надо.

Руки на месте, сделаю как надо

Смотрите мой кейс, работаю в этой сфере 2 года

Любой формат, любой сложности склейка, цветокоррекция, звуковой дизайн.

Ролик на YouTube, Instagram и любую другую платформу, все для Вас

Отзывы заказчиков
ilshat116
Ильшат 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
4 года назад
Смонтировать видео 30сек, в виде показа слайдов
Все сделал норм
норм
Ответный отзыв
umakemesad
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Видеомонтаж
Работа выполнена хорошо и в короткий срок. В общении приятен, на критику и правки реагирует адекватно:)
РЕКОМЕНДУЮ НА 10/10 Очень приятный в общении человек! Полностью объяснил задачу. Были правки, на них адекватно указал. Оплату произвел сразу же после выполнения
Ответный отзыв
Asura7787
Эрик 
28 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
4 года назад
Создать видео в жанре RYTP
Соотношение цена/качество хорошее))
Отличный заказчик, полностью рекомендую! Задание объяснил четко и ясно, на протяжении всего задания отвечал на поставленные вопросы
Ответный отзыв