Быстро. Точно. Как надо.
Руки на месте, сделаю как надо
Смотрите мой кейс, работаю в этой сфере 2 года
Любой формат, любой сложности склейка, цветокоррекция, звуковой дизайн.
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Портфолио
- Монтаж и цветокоррекция клипа для студентов144 просмотра
- Видеопрезентация машины автолюбителя на гонки146 просмотров
- Монтаж небольшого видеоотчета из путешествия!129 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
4 года назад
Все сделал норм
Ответный отзыв
норм
$1
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена хорошо и в короткий срок. В общении приятен, на критику и правки реагирует адекватно:)
Ответный отзыв
РЕКОМЕНДУЮ НА 10/10 Очень приятный в общении человек! Полностью объяснил задачу. Были правки, на них адекватно указал. Оплату произвел сразу же после выполнения
$1
10 баллов
4 года назад
Соотношение цена/качество хорошее))
Ответный отзыв
Отличный заказчик, полностью рекомендую! Задание объяснил четко и ясно, на протяжении всего задания отвечал на поставленные вопросы