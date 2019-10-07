Сделать просто, быстро и дёшево Как есть, тк сам вообще не умею Необходимо сделать баннер для рекламы в Инстаграм ленте Требуется ПРОСТОТА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ Занимаемся рекламой бизнеса Аккаунт Инстаграм reklama_zd https://instagram.com/reklama_zd?utm_source=ig_profile_share&igshid=1hbeq5tiz33tq В приложении то что смог сделать сам особо париться не надо Если есть вопросы пишите Дам ...