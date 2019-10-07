ilshat116

Ильшат ilshat116

 
23 годаРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
batl3a
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
9 баллов
4 года назад
Смонтировать видео 30сек, в виде показа слайдов
норм
Все сделал норм
Ответный отзыв
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Создание баннера для рекламы в Инстаграм ленте
Oh, thanks xD If you still need in my services, write me ;)
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Ответный отзыв