Размещение отзыва на Гугл карте.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен15 заявок253 просмотра

Необходимо в указанной карточке компании на Гугл карте (высылается исполнителю) поставить 5 звезд и оставить положительный отзыв о работе с компанией.

Тематика компании - завод-производитель окон пвх

Алгоритм работы

1. Пишете отзыв и высылаем на согласование. Отзыв должен быть положительный об опыте работы с компанией (как дилер, заказчик, партнер). В отзыве должно встрачаться словосочетание: (одно из списка, можно склонять)

завод окон

завод-производитель окон пвх

производитель металлопластиковых окон

2. Размещаете отзыв на Гугл карте.

3. Высылаете ссылку и данные для оплаты.

4. Получаем оплату и обмениваемся отзывами.

Оплата - Приват Банк, яндекс деньги.

Стоимость - 20 грн / отзыв.

7 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Доволен сотрудничеством. Четкое ТЗ и почти мгновенная оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RastaMAN
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад

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