Размещение отзыва на Гугл карте.

Необходимо в указанной карточке компании на Гугл карте (высылается исполнителю) поставить 5 звезд и оставить положительный отзыв о работе с компанией.

Тематика компании - завод-производитель окон пвх

Алгоритм работы

1. Пишете отзыв и высылаем на согласование. Отзыв должен быть положительный об опыте работы с компанией (как дилер, заказчик, партнер). В отзыве должно встрачаться словосочетание: (одно из списка, можно склонять)

завод окон

завод-производитель окон пвх

производитель металлопластиковых окон

2. Размещаете отзыв на Гугл карте.

3. Высылаете ссылку и данные для оплаты.

4. Получаем оплату и обмениваемся отзывами.

Оплата - Приват Банк, яндекс деньги.

Стоимость - 20 грн / отзыв.