Необходимо оформить статьи на сайте с движком Вордпресс. Всего 10 шт. (тематика сайта женская: быт, советы) Требования к оформлению: - подобрать в яндекс картинках или гугл картинках подходящие по смыслу картинки, 1 картинка ...
Размещение отзыва на Гугл карте.
Необходимо в указанной карточке компании на Гугл карте (высылается исполнителю) поставить 5 звезд и оставить положительный отзыв о работе с компанией.
Тематика компании - завод-производитель окон пвх
Алгоритм работы
1. Пишете отзыв и высылаем на согласование. Отзыв должен быть положительный об опыте работы с компанией (как дилер, заказчик, партнер). В отзыве должно встрачаться словосочетание: (одно из списка, можно склонять)
завод окон
завод-производитель окон пвх
производитель металлопластиковых окон
2. Размещаете отзыв на Гугл карте.
3. Высылаете ссылку и данные для оплаты.
4. Получаем оплату и обмениваемся отзывами.
Оплата - Приват Банк, яндекс деньги.
Стоимость - 20 грн / отзыв.
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