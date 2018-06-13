Добавление товаров в магазин одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок264 просмотра

Сайт на битрикс. Добавляем товары с торговыми предложениями в соответствующие разделы сайта.

У каждого товара - торговое предложение - уникальная пара цвет-размер.

Всего надо добавить 12 товаров. Инструкцию приложил.

Сами товары скину архивом в ЛС.

Первым в товаре должно идти фото в общем стиле первых фотографий других товаров (нужно будет соблюсти пропорции, если они будут отличаться). 

Срок 1 день.

Бюджет 800 руб.

Оплата Сбер, Яд, Киви.

7 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оформление статей на вордпресс

    $10

    Необходимо оформить статьи на сайте с движком Вордпресс. Всего 10 шт. (тематика сайта женская: быт, советы) Требования к оформлению: - подобрать в яндекс картинках или гугл картинках подходящие по смыслу картинки, 1 картинка ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Страницы в Википедии

    Создать страницу в Википедии. При ответе указывайте стоимость всего проекта в рублях, какой срок потребуется на создание одной страницы, форму организации или пометку физ. лицо. Также нужны ссылки на портфолио или ранее созданные страницы в ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу контент менеджера

    Ищу контент менеджера, со знанием Wordpress Понимание принципов работы в slack будет плюсом.  Требуется оформление и публикация пары новостей. Заголовок, новость и сета описание готовы, ничего рерайтить не нужно. Стоимость работы за 2 ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вбить базу книг на сайт

    База книг в наличии на данный момент 33 000+ Оплата 0,5р.за книгу. Первый этап легкий: Получаете список книг с фотографиями. Заходите в кабинет на либекс и ищите. Те книги, которые уже есть ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт 350 франшизами

    Привет!  Меня зовут Абдурашитов Тимур, редактор портала франшиз. Запуск сайтапланируется в сентябре 2018.  Цель портала – познакомить читателей с франшизами, дать наглядныйпример работы предпринимателей, плюсы и минусы работы разных видов бизнеса, рассказать кейсы бизнесменов. Наша ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы о компании

    Отзывы о компании: 1. Добавить отзыв на Яндекс карту (ссылку дам) 2. Добавить отзыв на Гугл карту (ссылку дам) 3. Добавить отзывы в каталоги где уже размещена компания. Для подбора списка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разместить по 5 ссылок на форумах на каждую статью

    $5

    Есть 8 статей. Нужно на каждую разместить по 5 ссылок на разных форумах про автомобили. То есть одну статью размещаем пять раз на разных форумах про автомобили и так нужно сделать с 8 статьями. Сроки ...

    HTML
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад