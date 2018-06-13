Необходимо написать отзывы на яндекс маркете о Московском интернет-магазине. Оплата после проверки отзыва модераторами яндекса. Один отзыв 100 руб. Пишите мне в личку.
Наполнить сайт 350 франшизами
Привет! Меня зовут Абдурашитов Тимур, редактор портала франшиз. Запуск сайтапланируется в сентябре 2018. Цель портала – познакомить читателей с франшизами, дать наглядныйпример работы предпринимателей, плюсы и минусы работы разных видов бизнеса,
рассказать кейсы бизнесменов. Наша аудитория - бизнесмены, начинающие
предприниматели, люди, интересующиеся бизнесом, которые думают куда
инвестировать 50 000 р. и более. Нужен контент-менеджер для наполнения сайта франшизами. Контент-планимеется, работы много. Сначала добавить
350 франшиз, далее довести их 1000. Работа в качестве контент-менеджера: вдумчивое наполнение сайтафраншизами по единому образцу с помощью копирования и упорядочивания информации
из 6 источников. В качестве примера смотри сайт www.beboss.ru/franchise Требования: 1) опыт работы контент-менеджером желателен 2) доступность 9:00-18:00 по будням в telegram3) добросовестное исполнение ТЗ, исправление ошибок, грамотность,обучаемость 4) оплата от 30 р./франшиза, определим после выполнения короткоготестового задания.
Заявки фрилансеров
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