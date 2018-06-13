Наполнить сайт 350 франшизами

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок186 просмотров

Привет!  Меня зовут Абдурашитов Тимур, редактор портала франшиз. Запуск сайтапланируется в сентябре 2018.  Цель портала – познакомить читателей с франшизами, дать наглядныйпример работы предпринимателей, плюсы и минусы работы разных видов бизнеса,

рассказать кейсы бизнесменов. Наша аудитория - бизнесмены, начинающие

предприниматели, люди, интересующиеся бизнесом, которые думают куда

инвестировать 50 000 р. и более.  Нужен контент-менеджер для наполнения сайта франшизами. Контент-планимеется, работы много. Сначала  добавить

350 франшиз, далее довести их 1000.  Работа в качестве контент-менеджера: вдумчивое наполнение сайтафраншизами по единому образцу с помощью копирования и упорядочивания информации

из 6 источников. В качестве примера смотри сайт www.beboss.ru/franchise Требования:  1) опыт работы контент-менеджером желателен  2) доступность 9:00-18:00 по будням в telegram3) добросовестное исполнение ТЗ, исправление ошибок, грамотность,обучаемость  4) оплата от 30 р./франшиза, определим после выполнения короткоготестового задания.

7 лет назад
gogotima1
Тимур 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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