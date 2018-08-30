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Наполнение интернет магазина
Интернет магазин по тематике канцтоваров.
Сделан на WordPress.
Нужно внести 4000 товаров.
Мы даем:
- Наименование товара
- Цену
- Артикул
Нужно добавить товар на сайт дополнив его картинкой и краткой характеристикой.
Заявки фрилансеров
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