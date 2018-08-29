Наполнение инстаграмма

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Закрыт8 заявок171 просмотр

Требуется наполнить инстаграмм медицинского центра. 1. Загрузить фото и инстаграмм в виде мозаики см. вложение (фото уже нарезаны)2. К каждому посту добавить еще по несколько фотографий 3. Подобрать к тексту подходящие по смыслу Эмодзи (см. вложение)4. Добавить текст к фото (обязательно с сохранением форматирования!)

7 лет назад
Beznik
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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