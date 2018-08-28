Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров. Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт. Ищу именно на долгую работу ...
Задачи по поддержке сайта (контент, правки для SEO, ссылки и т.п.)
Необходимо внести правки на сайте через cms для SEO: правки мета-тэгов, внесение контента от копирайтера, работа со ссылками и т.п. по списку задач от SEO-оптимизатора.
По вопросам лучше писать в skype (в профиле) для обсуждения деталей.
Заявки фрилансеров
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