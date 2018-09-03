Подработка школьникам - заполнение карточек товара интернет-магазина

Нужно наполнить сайт интернет-магазина товаром.Есть два типа заданий:- заполнение характеристик товара;- обзор товара.Никакой работы в админке сайта. Специальных знаний не требуется - только минимальные навыки HTML.Для заполнения характеристик нужно суметь написать список.Для оформления обзора - расставить заголовки и абзацы, вставить картинки.Ничего придумывать не надо - вся инфрмация берётся в интернете - на оф. сайте производителя и в других магазинах.Оплата по факту выполнения работы - на карту сбера или на телефон.Стоимость характеристики - 5 рублей за лот.Стоимость обзора - от 5 до 10 рублей в зависимости от полноты, качества и уникальности.