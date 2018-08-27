Ручной сбор списка организаций

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Закрыт6 заявок155 просмотров

При помощи поисковиков, яндекс карты, гиc, желтые страницы и т.п. осуществить ручной поиск проектных организаций в заданном городе с областью. Организации подходящие под условия ниже занести в табличку. 

Требования к организации: 

1) Выбираем только те организации у которых есть сайт. 

2) Нужны только организации, занимающиеся проектированием зданий и сооружений, гражданское и промышленное проектирование, проектирование загородных домов.  

3) !НЕ подходят организации, занимающиеся: строительством, строительно-проектные, проектно-строительные, проектно-монтажные организации, организации, поставляющие оборудование, экологическое проектирование, экспертиза.

4) Направление деятельности нужно проверять через сайт организации. Если на сайте организации встречается информация из пункта 2, такая организация не подходит 

Оплата: 7 руб за одну организацию. 

7 лет назад
botslave
Василий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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