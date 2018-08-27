Сайт на Wordpress.

Сайт на котором требуется обновить ссылки в статьях и на страницах: http://gup.1web.kz/

Проблема в том, что ссылки должны соответствовать один к одному с https://gup.kz/

То есть к примеру:

Страница на старом сайте Сведения об образовательной организация-основные сведения: https://gup.kz/sveden/common

Страница на новом сайте: http://gup.1web.kz/основные-сведения/114

Все страницы на сайте должны иметь одинаковые ссылки со старым сайтом

В статьях на многих страницах находятся пересылки на другие внутренние страницы ссайта. Их также потребуется обновить. Статьи все находятся в записях.