Требуется обновить ссылки в статьях и на страницах

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Сайт на Wordpress.

Сайт на котором требуется обновить ссылки в статьях и на страницах: http://gup.1web.kz/

Проблема в том, что ссылки должны соответствовать один к одному с https://gup.kz/

То есть к примеру: 

Страница на старом сайте Сведения об образовательной организация-основные сведения: https://gup.kz/sveden/common

Страница на новом сайте: http://gup.1web.kz/основные-сведения/114

Все страницы на сайте должны иметь одинаковые ссылки со старым сайтом

В статьях на многих страницах находятся пересылки на другие внутренние страницы ссайта. Их также потребуется обновить. Статьи все находятся в записях.

WordPress
7 лет назад
aryn11
Акпар 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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