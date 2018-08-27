Приветствую ищу контент менеджера для выполнения работы на сайте под вордпресс бюджет 2500 рублей подробности в файле спасибо!
Оформление 50 статей
Нужно оформить 50 статей в WordPress. Статьи опубликованы (подзаголовки и списки сформированы, SEO сделано) - нужно:
1. Выделить цитаты, главные мысли
2. Подобрать фото только по теме (объемы статей от 3 до 7 тыс.символов), фото от 3 до 7 в среднем
3. Найти видео по теме
Оплата: 40 руб. за статью
Срок: чем быстрее тем лучше
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