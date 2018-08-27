Оформление 50 статей

Нужно оформить 50 статей в WordPress. Статьи опубликованы (подзаголовки и списки сформированы, SEO сделано) - нужно:

1. Выделить цитаты, главные мысли

2. Подобрать фото только по теме (объемы статей от 3 до 7 тыс.символов), фото от 3 до 7 в среднем

3. Найти видео по теме

Оплата: 40 руб. за статью

Срок: чем быстрее тем лучше