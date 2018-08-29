Сопоставить страницы двух интернет-магазинов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки165 просмотров

Есть таблица: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17QV-fqCsIsb2XYw3zywcChPEoynrHteAvmRlpsSedSc/edit?usp=sharing

Для всех страниц May-Store.ru надо найти соответствующую страницу Tea.ru.

Нужно заполнить вкладку "Сопоставить страницы"

Страницы, для которых не получится найти пару на Tea.ru надо выделить желтым на вкладке May-Store

Для исполнителя открою доступ к редактированию документа.

7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gor_katerina
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$12
2 дня
Все готово, в срок, корректно. Благодарю.
Спасибо, четкое Т3 и быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

gor_katerina
37 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

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