Наполнение ценами, карточками товаров

Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров. Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт. Ищу именно на долгую работу человека, если вы ищите разовый заказ, не откликайтесь. Задача по наполнению возникает перманентно и будет возникать и дальше, всегда. Очень хотелось бы работать годами, а не неделями с исполнителем. Ищу исполнителя с опытом, так как следить за качеством работы и объяснять основы нет возможности. Жду ваших предложений