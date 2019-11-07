Наполнение ценами, карточками товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен20 заявок365 просмотров

Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров.  Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт.  Ищу именно на долгую работу человека, если вы ищите разовый заказ, не откликайтесь. Задача по наполнению возникает перманентно и будет возникать и дальше, всегда.  Очень хотелось бы работать годами, а не неделями с исполнителем. Ищу исполнителя с опытом, так как следить за качеством работы и объяснять основы нет возможности.  Жду ваших предложений 

6 лет назад
Yuri2d
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tina_prokudina
Валентина 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tina_prokudina
Валентина 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад