Наполнение интернет магазина товарами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт61 заявка417 просмотров

Нужны люди на добавление товара через админку. Копипаст характеристик+минимальная обработка фото (подгон под размер). Можно без опыта работы. Все расскажу и покажу. 

7 лет назад
MarinaSehovcova
Марина 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров