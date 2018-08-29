Размещение контента на инфопортал (битрикс)

Доброго дня!

На частую работу ищем контент менеджера, оплата сдельная, без задержек!

Необходим постинг статей на информационный портал через битрикс

В каком виде проходит работа:

1. Вы получаете статью около 9-13тыс символов в WORDe

2. В битриксе уже есть раздел + соответствующая тема

3. СЕО уже забиты, от вас контент

4. Статья включает в себя оглавление, подзаголовки, текст

5. В соответствующую тему в битриксе заносите контент статьи, из чего должна состоять статья и как ее оформлять и типаж кодов:

а) Анонсовое фото, первый абзац, Многоуровневое оглавление + якоря (h2-h5) пример joxi.ru/bmozeXxFxpVBEr

б) Заголовки H2-H5 joxi.ru/82QQ1lZTjQLEY2

в) Маркерное выделение 3 шт пример кода joxi.ru/BA00Jl9hJyLLRA

г) Использование сносок 4шт пример кода joxi.ru/Q2KY3o5u4V55Lr

д) Использование сносок типа цитат 2шт пример кода joxi.ru/KAxoDqntMzJJb2

е) Жирное выделение 3шт joxi.ru/MAjoDa3t4600Jr

и тому подобные фишки которые нужно строго использовать.

Так же на 1 статью от 8 фото минимум, фото подбираете по ключевому запросу по контенту через Гу или Яшу, фото оптимизируете, проставляются размеры и загружается через медиа библиотеку + альты + тайтлы к фото так же необходимо проставить.

Обязательная разбивка на абзацы, читабельный вид.

Итого статья оформляется в нормальном виде используя выше перечисленные коды и шаблоны, заполняется с умом, читабельно с логикой. Сплошной текст с кривым ошибочным кодом приниматься не будет.

Анонс картинка, вступление, оглавление, 8-10 картинок на статью, H2-H5 5-15 штук, текста, маркерные обозначения, сноски, выделение важным моментов и так далее.

Линковку делать не нужно!

Статей в месяц от 50 штук, выдаем разом по 10-50шт, кол-во работы по согласованию, можно брать на неделю и сдавать разом в конце недели.

На тест даю 1-2 тз, если все ок, потом разром 10, потом разом 30 и так далее, если качество выполнения не будет падать будем работать долго и продуктивно.

Основные требования, строгое соблюдение нашего кода как на скринах выше, читабельности, логического оформления статьи и сроков выполнения работы.

Если сомневаетесь не берите, ищем кандидата на долгое сотрудничество, порталов много, работы тоже!

За косяки, нарушения алгоритма добавления, небрежное отношение к заданию естественно снимаем с работы, нужно качество и ответственность, скорость тут не важна!

Цена за 1 статью – по договоренности, присылайте в личку свои предложения!