Требуется наполнение сайта вентснаб рф, с самописной системой управления, ценами и карточками товаров. Цены, исходные данные бывают и на бумажных носителях необходимо заносить, формировать файл и его загружать на сайт. Ищу именно на долгую работу ...
Размещение контента на инфопортал (битрикс)
Доброго дня!
На частую работу ищем контент менеджера, оплата сдельная, без задержек!
Необходим постинг статей на информационный портал через битрикс
В каком виде проходит работа:
1. Вы получаете статью около 9-13тыс символов в WORDe
2. В битриксе уже есть раздел + соответствующая тема
3. СЕО уже забиты, от вас контент
4. Статья включает в себя оглавление, подзаголовки, текст
5. В соответствующую тему в битриксе заносите контент статьи, из чего должна состоять статья и как ее оформлять и типаж кодов:
а) Анонсовое фото, первый абзац, Многоуровневое оглавление + якоря (h2-h5) пример joxi.ru/bmozeXxFxpVBEr
б) Заголовки H2-H5 joxi.ru/82QQ1lZTjQLEY2
в) Маркерное выделение 3 шт пример кода joxi.ru/BA00Jl9hJyLLRA
г) Использование сносок 4шт пример кода joxi.ru/Q2KY3o5u4V55Lr
д) Использование сносок типа цитат 2шт пример кода joxi.ru/KAxoDqntMzJJb2
е) Жирное выделение 3шт joxi.ru/MAjoDa3t4600Jr
и тому подобные фишки которые нужно строго использовать.
Так же на 1 статью от 8 фото минимум, фото подбираете по ключевому запросу по контенту через Гу или Яшу, фото оптимизируете, проставляются размеры и загружается через медиа библиотеку + альты + тайтлы к фото так же необходимо проставить.
Обязательная разбивка на абзацы, читабельный вид.
Итого статья оформляется в нормальном виде используя выше перечисленные коды и шаблоны, заполняется с умом, читабельно с логикой. Сплошной текст с кривым ошибочным кодом приниматься не будет.
Анонс картинка, вступление, оглавление, 8-10 картинок на статью, H2-H5 5-15 штук, текста, маркерные обозначения, сноски, выделение важным моментов и так далее.
Линковку делать не нужно!
Статей в месяц от 50 штук, выдаем разом по 10-50шт, кол-во работы по согласованию, можно брать на неделю и сдавать разом в конце недели.
На тест даю 1-2 тз, если все ок, потом разром 10, потом разом 30 и так далее, если качество выполнения не будет падать будем работать долго и продуктивно.
Основные требования, строгое соблюдение нашего кода как на скринах выше, читабельности, логического оформления статьи и сроков выполнения работы.
Если сомневаетесь не берите, ищем кандидата на долгое сотрудничество, порталов много, работы тоже!
За косяки, нарушения алгоритма добавления, небрежное отношение к заданию естественно снимаем с работы, нужно качество и ответственность, скорость тут не важна!
Цена за 1 статью – по договоренности, присылайте в личку свои предложения!
Заявки фрилансеров
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