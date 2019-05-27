Оформление статей на вордпресс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен28 заявок422 просмотра

Необходимо оформить статьи на сайте с движком Вордпресс. Всего 10 шт. (тематика сайта женская: быт, советы)

Требования к оформлению:

- подобрать в яндекс картинках или гугл картинках подходящие по смыслу картинки, 1 картинка на 1 экран. 

- сжать картинки на бесплатном сервисе

- загрузить картинки на сайт,

- вставить картинки в необходимые места по тексту

- вставить видео 1-2 на статью ( вставляются с помощью плагина, просмотр и вставка прямо из админки)

Оплата 40 руб за 1 статью. Свои цены не предлагать.

WordPress
6 лет назад
evafox27
Евгения 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
5 дней
Escrow
Спасибо за работу! Рекомендую Екатерину. Все качественно, быстро изучила Тз и сделала задания.
Отличный заказчик! Особенно мне понравилось насколько четко было сделано ТЗ. Человек просто записал видео-инструкцию. Все бы так делали, сразу было бы все понятно. Определенно, рекомендую Евгению!

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад