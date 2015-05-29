Сделать шаблон магазина на Opencart

Нужно сверстать и настроить все модули для магазина на OcStore 1.5.x, чтобы получился практически один в один agrotema.by

То есть дизайн копируем 1 в 1

Главное найти и установить все подходящие модули:

1) обратный звонок

2) быстрый поиск по каталогу

3) корзина в 1 шаг

4) купить в 1 клик

5) рейтинг из звезд (при оставлении отзыва)

6) расхлопывающийся выбор по критериям в категориях

7) статьи и обзоры

8) выпадающее меню

9) внизу панель с корзиной

10) подписка на емейл

11) страница каталога и т.п.

Регионы доставки: Минск (по умолчанию)

Оплата Вебмани.

50% предоплата, остальное по факту.