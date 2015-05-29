Сделать шаблон магазина на Opencart

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен3 заявки200 просмотров

Нужно сверстать и настроить все модули для магазина на OcStore 1.5.x, чтобы получился практически один в один agrotema.by

То есть дизайн копируем 1 в 1

Главное найти и установить все подходящие модули:

1) обратный звонок

2) быстрый поиск по каталогу

3) корзина в 1 шаг

4) купить в 1 клик

5) рейтинг из звезд (при оставлении отзыва)

6) расхлопывающийся выбор по критериям в категориях

7) статьи и обзоры

8) выпадающее меню

9) внизу панель с корзиной

10) подписка на емейл

11) страница каталога и т.п.

Регионы доставки: Минск (по умолчанию)

Оплата Вебмани.

50% предоплата, остальное по факту.

ocStoreOpencart
10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$450
14 дней
Прекрасная работа, сделали большой многофункциональный магазин на Opencart. Несмотря на сложность задания, сроки выдержаны до дня, магазин работает реально быстро и стабильно. Исправления и недочеты, которые неизбежны в любом непростом проекте, устранялись мгновенно, по функционалу терпеливо было все разъяснено и предоставлены все необходимые пояснения. Рекомендую как высококлассного специалиста по Opencart.
своевремнная оплата и четко поставленное задание. отличный заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад