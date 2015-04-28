Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/ Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/ Нужно провести анализ и ...
Нужно привязать интернет-магазин и 1-с
Нужно привязать интернет-магазин и 1-с. И-маг на CMS Joomla
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