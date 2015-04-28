Нужен программист который сможет оптимизировать работу ресурса http://www.mebelok.com/ Одна из проблем ресурса это фильтры в которых ведётся пересчёт от которого нельзя уйти к примеру вот самая тяжёлая страничка http://www.mebelok.com/matrasi-ortop/ Нужно провести анализ и ...
Доработка сайта на Opencart
Сайт на ocStore 1.5 - http://vse-racii.ru/
1. В подвале удаляем перечеркнутые пункты - http://prntscr.com/6yy0hk
(то, что в рамках, оставляем)
2. Можно сделать, чтобы система не смотрела на количество остатков товара? http://prntscr.com/6yy1p4
3. Надо убрать эти стандартные поля - http://prntscr.com/6yy23d
Убрать упоминание регистрации, оформляем без регистрации.
Сделать только эти поля:
- Имя (обязательно)
- Телефон (обязательно)
- Email (не обязательно)
- Адрес доставки (не обязательно)
- Сообщение (не обязательно)
Сделать галку "Доставка в пределах МКАДа: 300р" при выброре которой сумма увеличивается на 300р. (если это сложно, то не надо)
Надо упрос
4. В шапке вместо текущего номера разместить этот:
+7 495 968-36-32
5. В письме админу о заказе отображать данные всех полей.
6. Проверить, что письма с заказами админу приходят и показать мне где вводить почту для приема заказов.
Предлагайте свою цену за работу.
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