Доработка сайта на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок115 просмотров

Сайт на ocStore 1.5 - http://vse-racii.ru/

1. В подвале удаляем перечеркнутые пункты - http://prntscr.com/6yy0hk

(то, что в рамках, оставляем)

2. Можно сделать, чтобы система не смотрела на количество остатков товара? http://prntscr.com/6yy1p4

3. Надо убрать эти стандартные поля - http://prntscr.com/6yy23d

Убрать упоминание регистрации, оформляем без регистрации.

Сделать только эти поля:

- Имя (обязательно)

- Телефон (обязательно)

- Email (не обязательно)

- Адрес доставки (не обязательно)

- Сообщение (не обязательно)

Сделать галку "Доставка в пределах МКАДа: 300р" при выброре которой сумма увеличивается на 300р. (если это сложно, то не надо)

Надо упрос

4. В шапке вместо текущего номера разместить этот:

+7 495 968-36-32

5. В письме админу о заказе отображать данные всех полей.

6. Проверить, что письма с заказами админу приходят и показать мне где вводить почту для приема заказов.

Предлагайте свою цену за работу.

ocStoreOpencart
10 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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