Добавить калькулятор доставки edost.ru на сайт

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Закрыт6 заявок195 просмотров

Нужно добавить на сайт возможность самостоятельного расчета доставки клиентом как на сайте http://zurmart.ru/item/1049-cumka-telezhka-khozyajjstvennaya-murashka-lestnichnaya этот калькулятор предоставляется тут edost.ru/shop.php

Там же представлено много готовых решений для различных cms.

После этой планируется много доработок по сайту:дизайн, интеграция с 1с, и добавление функция для удобства клиента, например:

наличие товара и пр.

Бюджет 2000 рублей

10 лет назад
Lilun
Лилия 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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