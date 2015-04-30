Добавить калькулятор доставки edost.ru на сайт

Нужно добавить на сайт возможность самостоятельного расчета доставки клиентом как на сайте http://zurmart.ru/item/1049-cumka-telezhka-khozyajjstvennaya-murashka-lestnichnaya этот калькулятор предоставляется тут edost.ru/shop.php

Там же представлено много готовых решений для различных cms.

После этой планируется много доработок по сайту:дизайн, интеграция с 1с, и добавление функция для удобства клиента, например:

наличие товара и пр.

Бюджет 2000 рублей