Всем привет нужно сделать несколько правок в магазине на опенкарт. Поменять цвета шрифтов, в карточку товара добавить размерная сетка, в корзине убрать лишние пункты. От силы работы на пол часа. Так что с ценами в ...
Доработать интернет-магазин
Надо доработать интернет-магазин, чтобы можно было загружать прайсы в формате xml
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