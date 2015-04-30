Доработать интернет-магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок164 просмотра

Надо доработать интернет-магазин, чтобы можно было загружать прайсы в формате xml

10 лет назад
nat3923
68 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров