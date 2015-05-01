Бот для магазина Рандомных вещей cs:Go

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Здравствуйте, нужна помощь в установлении бота который будет Передавать вещи, когда в моём магазине что-либо купят.

Сам магазин:http://lucky-store.esy.es/

Надеюсь вы мне поможете

10 лет назад
Lafi
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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