Прикрутить дизайн к движку cs-cart

$200
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Закрыт4 заявки137 просмотров

есть магазин на cs-cart

требуется прикрутить купленный шаблон-дизайн, настроить по потребностям.

точный бюджет после обсуждения всех деталей.

10 лет назад
RVS08
Вадим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров