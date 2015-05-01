Сверстать и натянуть магазин

Нужно добавить на сайт возможность самостоятельного расчета доставки клиентом как на сайте http://zurmart.ru/item/1049-cumka-telezhka-khozyajjstvennaya-murashka-lestnichnaya этот калькулятор предоставляется тут edost.ru/shop.php Там же представлено много готовых решений для различных cms. После этой планируется много доработок ...