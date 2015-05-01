Сверстать и натянуть магазин

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок171 просмотр

Нужен специалист со знаниями хотя бы базового иврита.

Задача сверстать и натянуть магазин.

Оплата по факту выполненной работы, все можете делать на своем домене

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10 лет назад
Next-Code
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров