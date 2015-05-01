Здравствуйте, нужна помощь в установлении бота который будет Передавать вещи, когда в моём магазине что-либо купят. Сам магазин:http://lucky-store.esy.es/ Надеюсь вы мне поможете
Сверстать и натянуть магазин
Нужен специалист со знаниями хотя бы базового иврита.
Задача сверстать и натянуть магазин.
Оплата по факту выполненной работы, все можете делать на своем домене
Для связи оставляйте свой скайп
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