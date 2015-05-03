Необходимо создать интернет-магазин электроинструмента. Дизайн и верстка готовы. Осталась функциональная часть. Страницы: - главная - страница отображения товаров (2-3 типа строчное и табличное отображение) - страница товара ...
Webasyst Shop-Script 6 поиск с разделением по категориям
При поиске товара выпадают тысячи результатов в вперемешку из всех категорий.
Нужно сделать чтоб результаты поиска можно было разделять по категориям.
Т.Е.
Должны отражаться категории в которых есть вхождение результата поиска и при нажатии на эту категорию отображаются товары из неё.
Пример
http://rozetka.com.ua/search/?section=%2F&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&search-button=
Слева дерево категорий с количеством найденных товаров.
Готов заплатить разумные деньги.
Плюс уверен что данный модуль будет очень хорошо продаваться.
Заявки фрилансеров
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