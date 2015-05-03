Webasyst Shop-Script 6 поиск с разделением по категориям

При поиске товара выпадают тысячи результатов в вперемешку из всех категорий.

Нужно сделать чтоб результаты поиска можно было разделять по категориям.

Т.Е.

Должны отражаться категории в которых есть вхождение результата поиска и при нажатии на эту категорию отображаются товары из неё.

Пример

http://rozetka.com.ua/search/?section=%2F&text=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&search-button=

Слева дерево категорий с количеством найденных товаров.

Готов заплатить разумные деньги.

Плюс уверен что данный модуль будет очень хорошо продаваться.