Интернет-магазин электроинструмента

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт30 заявок344 просмотра

Необходимо создать интернет-магазин электроинструмента.

Дизайн и верстка готовы. Осталась функциональная часть.

Страницы:

- главная

- страница отображения товаров (2-3 типа строчное и табличное отображение)

- страница товара

- страница сравнения (?)

- корзина

Из функционала:

- отзывы и рейтинг

- сортировка

- фильтры

- поиск

10 лет назад
ssmaster
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dens-web
Дмитрий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад
$150
22 дня

Заявки фрилансеров

dens-web
Дмитрий 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
5 отзывов
10 лет назад