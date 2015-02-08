Изменить шаблон Open Cart ( интернет-магазин) согласно ТЗ

Заинтересованному исполнителю, которого устроит примерная цена и сроки ( возможно увелечение бюджета) вышлю графику и макеты, что хотели бы получить в финале.

Шаблон:

goo.gl/hmIunO

Предпочтительная реализация на версии 2.0. Но возможно так же и на последней 1.5

где !!! – в первую очередь нужно реализовать, остальные втростепенные

1) Убираем поиск справа. Туда передвигаем логотип. (!!!)

2) Рядом с логотипом 2 телефона, внизу заказать обратный звонок ( всплывающие окно, телефон, имя. ( 2 поля) рядом иконки, скину) (!!!)

3) Есть два отрисованных рисунка японцев. Когда корзина пустая – японец отоброжается 1 картинкой ( худой ). как только в корзину ложат товар, картинка меняется на другую. ( такой же японец, но уже толстый)(!!!)

4) Реализовать добавление товаров при наведении в корзине ( + или минус ), без перехода внутрь нее. take.ms/qa8Ev , саму же x1,сдвигаем в центр. Можно предложить другую реализацию.

5) Укоротить оформление товара в корзине до миниума. Любой модуль быстрого заказа . Оставляем только: Ваше имя (обяз), Ваш телефон (обяз): Ваш email ( не обяз ), форма доставки, форма оплаты, желаемое время, дополнительная информация, купон.

6) Все позиции товаров у нас открывается на 1 странице ( всплывающие окно, а не только при нажатии quick viev, т.е. при клике на загаловок, на картинку у нас открывается всплывающие как quick viev) (!!!)

7) Чуть передлать слайдер который внутри категорий товаров, сделать стрелочки, назад, вперед и одну длинную полоску за которую можно передвигать. (!!!)

8) Разделение по разделам и по ингридиентам. Как я подозреваю, как это работает. У нас две основные категории: по ингридиентам и по разделам. По разделам мы делаем подкотегории, которые и выводим же в этой колонке на главной и внутри, их делим на старое, новое, супы и тд. Ингридиенты же делим на подкотегории : лосось, угорь, тунец, огурец. Это вторая основная категория – слайдер что ли .А к товар мы уже и прикрепляем к каким категориями они идут. Более подробная реализация в макете. (!!!)

9) Сделать вход и регстрацию через соц сети ( вк, фб, твиттер, г+ )

10) Изменить пару стилей в цветовой гамме (все черное, и красный рамки. подробнее макет) . Сделать задний бэкграунд другой ( будет картинка + черный фон ) и чтобы он двигался при скроле вниз. (!!!)

11) настоить слайдер на главной ( основной, 1 слайд как на демо шаблоне, второй по счету который. 1 сделать ( первый) точно такой же, второй в зеркальном отражении. картинка слева, текст справа.). Все настройки можно вытянуть с демо данных админки слайдера. (!!!)

12) Сделать футер как в шаблоне, но только 3 колонки. (!!!)

Это первая часть техниеского задания. С исполнителем готовы сотрудничать по обслуживанию сайта и его постоянным доработкам.