Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1 Что интересует и хотелось бы улучшить? - работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д) - сделать корзину нормальную, чтобы ...
Изменить шаблон Open Cart ( интернет-магазин) согласно ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заинтересованному исполнителю, которого устроит примерная цена и сроки ( возможно увелечение бюджета) вышлю графику и макеты, что хотели бы получить в финале.
Шаблон:
Предпочтительная реализация на версии 2.0. Но возможно так же и на последней 1.5
где !!! – в первую очередь нужно реализовать, остальные втростепенные
1) Убираем поиск справа. Туда передвигаем логотип. (!!!)
2) Рядом с логотипом 2 телефона, внизу заказать обратный звонок ( всплывающие окно, телефон, имя. ( 2 поля) рядом иконки, скину) (!!!)
3) Есть два отрисованных рисунка японцев. Когда корзина пустая – японец отоброжается 1 картинкой ( худой ). как только в корзину ложат товар, картинка меняется на другую. ( такой же японец, но уже толстый)(!!!)
4) Реализовать добавление товаров при наведении в корзине ( + или минус ), без перехода внутрь нее. take.ms/qa8Ev , саму же x1,сдвигаем в центр. Можно предложить другую реализацию.
5) Укоротить оформление товара в корзине до миниума. Любой модуль быстрого заказа . Оставляем только: Ваше имя (обяз), Ваш телефон (обяз): Ваш email ( не обяз ), форма доставки, форма оплаты, желаемое время, дополнительная информация, купон.
6) Все позиции товаров у нас открывается на 1 странице ( всплывающие окно, а не только при нажатии quick viev, т.е. при клике на загаловок, на картинку у нас открывается всплывающие как quick viev) (!!!)
7) Чуть передлать слайдер который внутри категорий товаров, сделать стрелочки, назад, вперед и одну длинную полоску за которую можно передвигать. (!!!)
8) Разделение по разделам и по ингридиентам. Как я подозреваю, как это работает. У нас две основные категории: по ингридиентам и по разделам. По разделам мы делаем подкотегории, которые и выводим же в этой колонке на главной и внутри, их делим на старое, новое, супы и тд. Ингридиенты же делим на подкотегории : лосось, угорь, тунец, огурец. Это вторая основная категория – слайдер что ли .А к товар мы уже и прикрепляем к каким категориями они идут. Более подробная реализация в макете. (!!!)
9) Сделать вход и регстрацию через соц сети ( вк, фб, твиттер, г+ )
10) Изменить пару стилей в цветовой гамме (все черное, и красный рамки. подробнее макет) . Сделать задний бэкграунд другой ( будет картинка + черный фон ) и чтобы он двигался при скроле вниз. (!!!)
11) настоить слайдер на главной ( основной, 1 слайд как на демо шаблоне, второй по счету который. 1 сделать ( первый) точно такой же, второй в зеркальном отражении. картинка слева, текст справа.). Все настройки можно вытянуть с демо данных админки слайдера. (!!!)
12) Сделать футер как в шаблоне, но только 3 колонки. (!!!)
Это первая часть техниеского задания. С исполнителем готовы сотрудничать по обслуживанию сайта и его постоянным доработкам.
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