Почистить магазин от вирусов на virtuemart 2.0.6

Найти вирусы и вредоносные скрипты, аккуратно почистить и при этом не нарушить работу сайта.

По опыту работы с некоторыми из фрилансеров есть серьезные замечания: вместе с вредоносными скриптами удалялись нормальные файлы, отключались по своему уведомлению части сайта, что приводило к нарушению работы компонентов, модулей сайтов (например, регистрация, оформления заказов через корзину). На восстановление нормальной работы ушло много времени и средств.

Если не уверены, заявку не подавайте. Наличие положительных отзывов обязательно.

Предложение только Украина.