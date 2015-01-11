Почистить магазин от вирусов на virtuemart 2.0.6

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Найти вирусы и вредоносные скрипты, аккуратно почистить и при этом не нарушить работу сайта.

По опыту работы с некоторыми из фрилансеров есть серьезные замечания: вместе с вредоносными скриптами удалялись нормальные файлы, отключались по своему уведомлению части сайта, что приводило к нарушению работы компонентов, модулей сайтов (например, регистрация, оформления заказов через корзину). На восстановление нормальной работы ушло много времени и средств.

Если не уверены, заявку не подавайте. Наличие положительных отзывов обязательно.

Предложение только Украина.

Virtuemart
9 лет назад
toolsukr
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Улучшение магазина на Prestashop

    Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1 Что интересует и хотелось бы улучшить? - работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д) - сделать корзину нормальную, чтобы ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интернет магазин ателье

    Требуется реализовать интернет магазин на бесплатном движке на шаблоне. Возможны варианты на ModX, opencart, Joombla. Пишите ваши предложения, по стоимости и срокам. Оплата по факту.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин про продаже расходных материалов к авто

    $400

    Добрый день! Нужно продолжить работу по созданию сайта. Готов только дизайн. Главная сложность при создании, интеграция модуля базы ТекДок. Прошу указать в сообщении: 1. Ориентировочную стоимость 2. Примеры работ (желательно на авто тематику с фильтрами)

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос шаблона и оптимизация

    $10

    Добрый день, нужно перенести купленный шаблон на themeforest и оптимизировать его под нас. А так же отредактировать и наполнить. Общение по скайпу. Цена договорная из ходя из более подробного описания задачи. (установили мин цену за ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить шаблон Open Cart ( интернет-магазин) согласно ТЗ

    Заинтересованному исполнителю, которого устроит примерная цена и сроки ( возможно увелечение бюджета) вышлю графику и макеты, что хотели бы получить в финале. Шаблон: goo.gl/hmIunO Предпочтительная реализация на версии 2.0. Но возможно так же и на ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменения для OXID

    Нужен разработчик знакомый с OXID (http://www.oxid-esales.com) На данный момент нужно сделать несколько изменений в темплейте + ещё несколько мелочей, при хорошо выполненой работе возможно постоянное сотрудничество. Все вопросы пожалуйста в личку или с скайп.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание ИМ. Материалы для творчества

    Добрый день! Нужна работа, по большому счету, напоминающая готовый проект: http://decupe.ru/. В первую очередь необходимо: - создать логотип, - немного изменить структуру, - изменить оформление, возможно, интерфейс, - нормально настроить платежные системы и другие тонкости, касательно скидок и прочего, - и т.д, ...

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад