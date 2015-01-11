Создать интернет магазин ателье

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок193 просмотра
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Требуется реализовать интернет магазин на бесплатном движке на шаблоне. Возможны варианты на ModX, opencart, Joombla. Пишите ваши предложения, по стоимости и срокам. Оплата по факту.

9 лет назад
Msdrago
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 лет назад
$80
5 дней
Человек с таким рейтингом на веблансере и с такой несерьезностью. Дал задачу, Я сделал, сказал что покажет заказчикам и оплатит, прошло пару дней, сказал что "завтра все будет". Потом прошла неделя, вообще не отвечает на сообщения. Я отзыв не хотел писать, думаю может что случилось, ждал больше 2 недель, никакой реакции, добавился с другого скайпа, он отписал, Я спросил когда оплата, ответ супер: "Забухал, завтра все будет". И опять уже более 3 дней не отписывает, но на веблансере был вчера онлайн. Я не советую иметь дело с этим "работодателем". Оплаты Я так и не получил.. P.S. Павел, очень профессионально и по мужски просто игнорить и не отвечать на сообщения.
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