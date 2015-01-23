Постинг (женская тематика)

Требуется девушка для постинга и общения в соцсетях и на тематических форумах. Тематика чисто женская - парфюм. Желательно опыт в этом деле и интерес к самой теме. Если вы умеете не только постить хорошие сообщения, но и делаете для продвижения интернет-магазина какие-то другие специфические вещи - пишите, обсудим.