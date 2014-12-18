Требуется создание группы Вконтакте.

Дано: музыкальное RU приложение Задача: сделать как можно больше инсталлов Android приложения в день попадания в Google Play. Прежде всего ищу человека, который сможет опубликовать релизы на тематических ресурсах. Вы знаете еще способ продвинуть приложение? Прекрасно, давайте обсудим. Бюджет ...