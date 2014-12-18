Требуется создание группы Вконтакте.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок203 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Условия:

Группа уже есть, но нужно ее переделать, а именно:

-написать 6 продающих текстов

-сделать к ним картинки

-сделать акцию по розыгрышу приза

Обязательно портфолио и стоимость Ваших услуг.

9 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад