Есть новый сайт. Его необходимо прогнать по соц. сетям для быстрой индексации.
Написать Комментарий на канале Ютуб+ поделиться в соцсетях
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ВАЖНО! Есть 2-3 часа на:
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http://www.youtube.com/watch?v=QQ4Eep9WE18
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Оплата от 10 до 30 рублей, в зависимости от кол-ва аккаунтов в соцсетях
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