Написать Комментарий на канале Ютуб+ поделиться в соцсетях

ВАЖНО! Есть 2-3 часа на:

посмотреть ролик на Ютубе до конца, написать толковый комментарий (2-4 предложения), поставить лайк и поделиться в 2-3 соцсетях.

http://www.youtube.com/watch?v=QQ4Eep9WE18

Пишите те, кто может выполнить ТЗ прямо СЕЙЧАС.

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С вас - ссылка на коммент и соцсети.